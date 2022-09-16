شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن الانتهاء من مشروعات كبارى وطرق بالدقهلية والشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى عدد من محافظات الوجه البحرى والدلتا، وبدأت الجولة بتفقد كوبرى علوى أعلى مزلقان العصلوجى بخط الزقازيق /بلبيس /شبين القناطر/ القاهرة والذى تم الانتهاء من تنفيذه بطول 500 متر بإجمالى تكلفته 88 مليون جنيه والذى يساهم فى الغاء التقاطعات السطحية وتأمين عبور المزلقانات وزيادة معدلات السلامة والأمان زحل الاختناقات المرورية بمدخل مدينة الزقازيق وتحقيق السيولة المرورية بطريق بلبيس /الزقازيق و اكد الوزير انه يراعى عند تصميم و تنفيذ الكبارى التى يتم تنفيذها على خطوط السكة الحديد المفردة ان هذه الخطوط المفردة سيتم ازدوجها مثل خط القاهرة/ بلبيس/ الزقازيق وخط منوف /طنطا)

كما تفقد وزير النقل يرافقه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار مشروع ازدواج طريق الزقازيق - السنبلاوين الذى يبلغ طوله 37.5 كم بعرض رصف 25 متر مع وجود طريقى خدمه على جانبى الطريق لخدمة المزارعين بواقع 3 حارة مرورية لكل اتجاه وحيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلتين مليار و787 مليون جنيه وحيث تم الانتهاء من المرحلة الاولى من المشروع بطول 20 كم وذلك فى المسافة من الزقازيق حتى ديرب نجم ويتقدم العمل فى المرحلة الثانية من المشروع بطول 17.5 كم وذلك فى المسافة من ديرب نجم حتى السنبلاوين كما تم الانتهاء من تنفيذ كافة الاعمال الصناعية للمرحلتين الأولى والثانية بواقع 67 عمل صناعى (24) كوبرى و (39) نفق وعدد (4) بربخ وأكد الوزير على ضرورة سرعة نهو المرحلة الثانية من المشروع خاصة مع اهمية الطريق فى الربط بين محافظات الشرقية و الدقهليه ودمياط والدولى الساحلى و كفر الشيخ وربط تلك المحافظات بمحافظات القناه ( الاسماعيله وبورسعيد)، وكذلك مساهمته فى تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات بما ينعكس على المستوى المعيشى للمواطنين بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية

وتوجه وزير النقل ومحافظ الدقهلية بعد ذلك لمشروع توسعة ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول مدينة المنصورة فى المسافة من كوبرى سندوب حتى كوبرى المنصورة على النيل والذى تم الانتهاء منه بإضافة حارة ثالثة للطريق بطول 4,5 كم ليصبح عرض الطريق 14 متر فى كل اتجاه (بواقع 3 حارات وطبان مرصوف فى كل اتجاه) وكذلك الإنتهاء من انشاء منزل ومطلع لكوبرى الجامعة على النيل تنفيذ النيل العامة للإنشاء والطرق احدى شركات وزارة النقل وذلك للمساهمة فى تحقيق السيولة المرورية وربط شرق وغرب المنصورة والمساهمة فى تسهيل حركة الركاب والتجارة من محافظات الشرقية ودمياط والغربية والدقهلية الى المدن الساحلية مرورا بالطريق الدولى الساحلي.