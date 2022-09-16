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مصرع 7 أشخاص وإصابة 7فى تصادم سيارتى ميكروباص ونقل بـ"زراعى البحيرة"

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القاهرة - سامية سيد - لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة فى حادث تصادم سيارتين بمركز  كفر الدوار بالبحيرة  .

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، بالفحص تبين وقوع حادث تصادم  سيارة ميكروباص  بأخرى نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية  الزراعى بالقرب من قرية البسلقون.

أسفر الحادث عن مصرع  7 أشخاص، وإصابة 7 أخرين  بكسور وكدمات مختلفة بالجسم .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار  العام  لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة  .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامةلمباشرة التحقيقات ومعرفة ملاباسات وأسباب الحادث.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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