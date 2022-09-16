شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يبحث مع مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة الاستفادة من الشبكة الموحدة للطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة لتعميم استخدام خدماتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية فى إطار شبكة لاسلكية متطورة مؤمنة طبقاً للمعايير العالمية، التقى الدكتور محمـد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة باللواء أ ح بكر محمـد البيومى مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة لبحث سبل الإستفادة من الخدمات التى تقدمها الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة .

تناول اللقاء استعراض إمكانيات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتى تعمل بتكنولوجيا إتصالات لاسلكية متطورة وتوفر جميع الاتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة لصالح جميع الجهات الإدارية بالدولة بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقاً للمقاييس العالمية , وكذلك تأمين البنية التحتية المعلوماتية للجهات المعنية بالمرافق الحيوية، وإنشاء وتجهيز غرف ومراكز الطوارئ والعمليات لمواجهة التهديدات ومخاطر الأمن السيبرانى .

وأشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بهذا المشروع القومى الذى يحفظ خصوصية بيانات الدولة، ويهدف لبناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات طبقاً للمقاييس العالمية .

من جانبه، أكد مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة على توفير كافة إمكانيات الإدارة لسرعة إنهاء الأعمال الفنية بالشبكة خلال المدة الزمنية المحددة وبأحدث الوسائل المتطورة عالمياً .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .