شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه بمنطقة عين شمس الشرقية بالكامل بسبب كسر بماسورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنها تبذل قصارى جهدها بكافة إمكانياتها فى إنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب و الدفع بها بالمنطقة المتأثرة من انقطاع المياه لحين إصلاح الكسر وعودة المياه.

وترحب الشركة، بتلقى أى شكاوى أو طلبات سيارات مياه الاتصال على رقم 125 من الأرضى والمحمول أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.