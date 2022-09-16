شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تشهد حفل تخريج أولى دفعات مركز الكتاب المقدس بأسيوط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، بتخريج الدفعة الأولى لمركز دراسات الكتاب المقدس، بمبنى خدمات الكاروز بأسيوط الجديدة التابع للإيبارشية.

وتضمن الحفل كلمة ألقاها الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية عن "أهمية دراسة الكتاب المقدس في حياة الخادم"، ثم وزّع نيافته شهادات التخرج على 86 خريج وخريجة.

يُذكر أن مدة الدراسة بالمركز سنتان، ويقوم بالتدريس عدد من الآباء الرهبان والآباء الكهنة والمكرسات، جدير بالذكر أن المركز أسسه المتنيح نيافة الأنبا لوكاس أسقف الإيبارشية السابق.