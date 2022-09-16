شكرا لقرائتكم خبر عن اتحكم فى استهلاك غلاية المياه من الكهرباء بهذه الطريقة.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه بعض النصائح التى تساعد على التحكم في استهلاك غلاية المياه من الكهرباء ، لذلك ينصح باتباع بعض الخطوات البسيطة التي تقلل من استهلاك الغلاية و خفض قيمة الفاتورة الشهرية وهى كالاتي :

1- حجم غلاية المياه يجب أن يكون موفر للطاقة و مناسب لاحتياجاتك اليومية.

2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

3- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

4- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.