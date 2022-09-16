أخبار مصر

اتحكم فى استهلاك غلاية المياه من الكهرباء بهذه الطريقة.. إعرف التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحكم فى استهلاك غلاية المياه من الكهرباء بهذه الطريقة.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه بعض النصائح التى تساعد  على التحكم في استهلاك غلاية المياه من الكهرباء ، لذلك ينصح باتباع بعض الخطوات البسيطة التي تقلل من استهلاك الغلاية و خفض قيمة الفاتورة الشهرية وهى كالاتي :

 

 

1-  حجم غلاية المياه يجب أن يكون موفر للطاقة و مناسب لاحتياجاتك اليومية.

 

2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

 

3- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

 

4- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا