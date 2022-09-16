شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم 9 مؤتمرات بالمحافظات استعدادًا لقمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المحافظات لها دور فعال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة وعلى رأسها مواجهة التغير المناخي، وأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تؤكد على قناعة القيادة السياسية بأن تمكين المحافظات هو السبيل الوحيد لمواجهة ظاهرة التغير المناخى من خلال توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلى وإشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي فى إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية التى تأتى ضمن الجهود الوطنية المكثفة لاستضافة ورئاسة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة.

وأشار آمنة، إلى أن الوزارة تعمل عن كثب مع المحافظات على المستوى المحلى على توطين الاستراتيجيات والأجندات الأممية والوطنية المعنية بالتنمية المستدامة وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى 2050، وفى هذا الصدد، بادرت الوزارة بتقديم الدعم الفنى لعدد من المحافظات لوضع وإعداد خطط تنفيذية لتوطين استراتيجية تغير المناخ مصر 2050.

وأوضح اللواء هشام امنة، أن وزارة التنمية المحلية تعمل حالياً على تقديم الدعم الفنى للجان التقييم فى المحافظات وحشد الجهود لتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدنى للتقدم بالمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبى احتياجات المواطنين على المستوى المحلي، ورفع المؤشرات القومية على المستوى الدولي.

وثمن وزير التنمية المحلية جهود الوزارات أعضاء اللجنة التنظيمية وعلى رأسهم: وزارات الخارجية، البيئة، التعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس القومى للمرأة وما قامت به اللجنة من إجراءات تنسيقية حتى تاريخه وإنه جارى التنسيق مع المحافظات للعمل لدراسة المشروعات المقدمة الموقع الالكترونى وفقاً للمعايير المحددة، واختيار المشروعات المؤهلة على مستوى كل محافظة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المشروعات المقدمة والتى تضم 6 فئات - شركات كبيرة، ومشروعات متوسطة، ومشروعات محلية صغيرة، وشركات ناشئة، ومحاور المرأة وتغير المناخ والاستدامة، ومبادرات ومشاركات مجتمعية غير هادفة للربح- وصلت إلى ما يقرب من 5 آلاف مشروع.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة حشد كافة الجهود لتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدنى للتقدم بالمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبى احتياجات المواطنين على المستوى المحلى، كما وجه اللواء هشام آمنة، المحافظين بالبدء فى الإعداد لعقد 9 مؤتمرات على مستوى الأقاليم باعتبارها محفز جيد لمقدمى المشروعات وﺿﻤﺎن إشراك المجتمعات المحلية، حيث تقوم وزارة التنمية المحلية حالياً بالتنسيق مع المحافظين باختيار المحافظات التى سوف تستضيف المؤتمرات على مستوى الأقاليم بداية من مطلع شهر أكتوبر المقبل لعرض المشروعات الفائزة على مستوى المحافظات بحضور ممثلى جهات وطنية ودولية، تمهيداً للإعلان عن المشروعات الفائزة فى مؤتمر الأطراف 27 خلال نوفمبر القادم.