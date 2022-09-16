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خطوة بخطوة.. اعرف طريقة استخراج رخصة قيادة دولية والأوراق المطلوبة

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القاهرة - سامية سيد - يستلزم استخراج الرخصة الدولية مجموعة من الأوراق والمعايير المطلوبة، ويجب أن يلتزم بها السائق، لكى يتم الحصول على الرخصة، وهى:

1- تقديم طلب الحصول على رخصة قيادة دولية.

2- موافقة الإدارة العامة للمرور تصدر على النموذج المؤمن المعد لذلك.

3- أن يكون مقدم الطلب مصريا أو أجنبيا مقيما فى مصر وقت تقديم طلب الحصول عليها.

4- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة مصرية وسارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

5- صورة رخصة القيادة المصرية والأصل للاطلاع.

6- تجهيز 2 صورة شخصية لطالب الرخصة.

7- جواز سفر سارى لطالب التراخيص.

8- موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخصة المصرية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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