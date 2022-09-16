شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن تلقى تظلمات الحصول على الدعم الاستثنائى ببطاقة التموين.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال التظلمات من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية المستحقين للدعم الاستثنائى و لم يحصلوا عليه، من خلال مراكز الخدمة المطورة "مكاتب التموين" المنتشرة فى المحافظات ، مع تقديم المستندات الدالة على استحقاقه للدعم وأن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700 جنيه، وأصحاب المعاش الذى يقل عن2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدى تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعى.‏

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قد أكد أن المواطن المستحق للحزمة الاستثنائية من الدعم، ولم يصله ما يفيد بذلك، يمكنه التوجه إلى مديريات التموين أو مراكز الخدمة المطورة "مكاتب التموين" لتقديم المستندات الدالة على استحقاقه للدعم، وفور التأكد من صحة البيانات سيتم إدراجه ضمن كشوف المستفيدين للحزمة الاجتماعية الإضافية الشهر التالى، لافتا إلى أن هناك جهدا كبيرا قامت به الجهات المعنية فى إدارة قواعد البيانات وتحديد الفئات المستحقة للحزمة الاجتماعية.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا الى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.