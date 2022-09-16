رياح وأجواء معتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة، إنه يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد: كما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة وجود نشاط للرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: