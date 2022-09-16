حدث ليلا| حريق داخل مستشفى أسيوط الجامعي.. بابا الفاتيكان يعلن موقفه من توريد السلاح لأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها:

الصور الأولى لموقع حريق داخل مستشفى أسيوط الجامعي

ينشر موقع الخليج 365 الصور الأولى لموقع حريق محدود نشب في كابل كهرباء داخل مستشفى أسيوط الجامعي اليوم الخميس.

شاهد أول فيديو من المريخ.. تفاصيل مذهلة بجودة فائقة

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أول فيديو من نوعه لكوكب المريخ بجودة فائقة، وتفاصيل مذهلة لسطح الكوكب الأحمر.

تعرف على توزيع منهج التربية الدينية للمرحلة الابتدائية بالعام الدراسي الجديد

أعلن مكتب تنمية مادة التربية الدينية، توزيع المقرر الدراسي لمادة التربية الدينية الإسلامية للمرحلة الابتدائية، بالعام الدراسي الجديد 2022/2023 م.

جوتيريش: عمل الأمم المتحدة أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن العام الماضي شهد أزمات عميقة ومتشابكة والتي استمرت في التزايد من حيث الحجم والشدة، مستشهدا بجائحة كوفيد-19 المستمرة، والحرب في أوكرانيا، وأزمة المناخ المتفاقمة باعتبارها تحديات عابرة للحدود جعلت عمل الأمم المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

بابا الفاتيكان: توريد السلاح لأوكرانيا مقبول للدفاع عن النفس فحسب

قال بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس اليوم الخميس، خلال عودته إلى روما قادما من كازاخستان، إن توريد السلاح لأوكرانيا أمر مقبول أخلاقيا إذا كان يتم استخدامه للدفاع عن النفس.

الأمم المتحدة تدعو أذربيجان وأرمينيا للالتزام بوقف إطلاق النار

رحبت الأمم المتحدة اليوم الخميس باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين أرمينيا وأذربيجان أمس الأربعاء، بعد تصعيد حاد للأوضاع على الدود بين البلدين ما بين 12 و 14 سبتمبر الجاري.

"غناء ورقص الدبكة".. زفاف يهودي في أبو ظبي (فيديو)

نشرت صفحة إسرائيل بالعربي على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو قالت إنه لزفاف يهودي في أبو ظبي، يظهر فيه الحاضرون يرقصون الدبكة.