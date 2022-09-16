السبت.. "الأعلى للإعلام" يعقد مؤتمرًا صحفيًا حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، غدًا السبت، مؤتمرًا صحفيًا حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، الذي يقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور وزراء التموين والتعاون الدولي والتعليم العالي والصناعة وكبار الصحفيين والإعلاميين، في تمام الساعة 11:30 ظهرًا، بمقر المجلس بماسبيرو.

ويستعرض المؤتمر الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تم إعدادها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، و"رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وتحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.