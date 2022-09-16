شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 13 مسجدا فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 13 مسجدًا، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 156 مسجدًا، منها 134 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 22 مسجدًا صيانة.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها اليوم:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بنى سويف

1. أبو حردوف – صفط الشرقية - الواسطى

مديرية أوقاف البحيرة

2.علوانى حمد البحرى - أبو الشقاف - حوش عيسى

مديرية أوقاف المنيا

3.الرحمن ال جاد الله – برمشا - العدوة

4.النعيم – سفاى – أبو قرقاص

5.الهدى2 - برطباط - مغاغة

مديرية أوقاف الإسماعيلية

6.الإصلاح الزراعى – مركز فايد

مديرية أوقاف كفر الشيخ

7.أولاد الشامى وبدر – الثمانين – الحامول شرق

مديرية أوقاف الإسكندرية

8.التوحيد – فنجرى 2 أبو شعيشع - العامرية

مديرية أوقاف الفيوم

9.الرحمن – عزبة عبد الحافظ – إطسا شرق

10.الحاجة حميدة – دمشقين – مركز الفيوم

مديرية أوقاف القليوبية

11.الحاج حسنين – كفر منصور – طوخ - برشوم12.الرحمن درويش – منشية الزهوى – قليوب البلد - قليوب

ثانيًا: مسجد الصيانة:

مديرية أوقاف الغربية

1. سيدى على الغندور – إسديمة - كفر الزيات