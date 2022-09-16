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تفاصيل غلق نفق القطامية والتحويلات المرورية × 6 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة أعمال تطوير محور الخمسين بمنطقة زهراء المعادى بالقاهرة، ونلخص تلك الأعمال في النقاط التالية:

 

1- الأعمال تستلزم غلق نفق القطامية أسفل طريق العين السخنة لمدة 4 أشهر.

 

2- الأعمال ضمن أعمال إزدواج وتوسعة نفق القطامية.

 

3- إجراء التحويلات المرورية منعا لزحام السيارات.

 

4- التحويلة ستكوم للقادم من العين السخنة تجاه القاهرة تحويل حركة المركبات يميناً للمنزل المستحدث والصعود مرة أخرى من المطلع المستحدث المقابل والمؤدى إلى طريق القاهرة/العين السخنة اتجاه القاهرة (كوبرى محمد فوزى).

 

5- الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية أعلي الطريق.

 

6- التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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