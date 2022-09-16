تفاصيل غلق نفق القطامية والتحويلات المرورية × 6 معلومات

4- التحويلة ستكوم للقادم من العين السخنة تجاه القاهرة تحويل حركة المركبات يميناً للمنزل المستحدث والصعود مرة أخرى من المطلع المستحدث المقابل والمؤدى إلى طريق القاهرة/العين السخنة اتجاه القاهرة (كوبرى محمد فوزى).

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012