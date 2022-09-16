السعودية تعلن ضوابط بلاغات تغيب المعتمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، وثيقة ضوابط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف للقادمين من خارج المملكة عام 1444.

جاء ذلك حرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالشراكة مع القطاع الخاص وفقا لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة.

وتضمنت الوثيقة، ضوابط بلاغات تغيب المعتمرين، وعلى شركات العمرة معالجة حالات تغيب المعتمرين على النحو التالي:

1- توعية المعتمر بأهمية الالتزام بمدة البرنامج والمغادرة في الوقت المحدد بتاريخ العودة، والحرص على اتخاذ الإجراءات النظامية عند انتهاء سريان تأشيرة العمرة.

2- في حالة تغيب أي معتمر عن العودة في الموعد المحدد بدون عذر تلتزم شركات العمرة بإشعار الوزارة عبر المسار الإلكتروني للعمرة مع نسخة من جواز السفر موضحا فيها ختم دخول المملكة، وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة بحد أقصى من وقت رصد الحالة.

3- حالات التغيب من المنافذ سواء البرية، البحرية أو الجوية يتم إبلاغ الوزارة خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت وصول المعتمر ويعد محضر بلاغ تغيب في المنفذ ويصادق عليه من قبل الوزارة وشركة الاستقبال في المنفذ ويرفق بالمستندات اللازمة عند رفع البلاغ من خلال النظام.

وفي سياق متصل، وجهت وزارتي الداخلية والحج السعودية بشأن تصريح العمرة لعام 1444 هجرية، بضرورة الالتزام بالتاريخ المحدد في تصريح العمرة تحت شعار "ضيف الرحمن" مع ضرورة الالتزام في أداء العمرة بالتاريخ والوقت المحدد في التصريح.

وعلى الصعيد المصري، من المقرر أن تنطلق أولى رحلات العمرة من مصر، مطلع شهر أكتوبر المقبل، عقب الانتهاء من توثيق شركات السياحة المصرية يوم 21 سبتمبر الجاري، عقود العمرة مع الوكالات السعودية.

من جانبه، وجه عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، عد نصائح إلى المعتمرين على النحو التالي:

- ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة من قبل وزارتي الحج والعمرة والداخلية السعودية.

- ضرورة مغادرة الأراضي السعودية فور الانتهاء من أداء مناسك العمرة.

- عدم حمل أي أدوية مخالفة حتى لا يتعرض المعتمر للعقوبة المنصوص عليها في القانون السعودي.

- الالتزام بالوزن المحدد من خلال شركات الطيران حتى لا يتعرض المعتمر إلى دفع فرق وزن كثير في المطار، خصوصا عند العودة من المملكة.

- ضرورة مغادرة المملكة العربية السعودية قبل انتهاء تأشيرة العمرة.

- الالتزام بالإجراءات الاحترزاية، والحصول على المواعيد المحددة لأداء مناسك العمرة في بيت الله الحرام.

- الحصول على التصاريح عن طريق الموقع الإلكتروني "توكلنا أو اعتمرنا" بخصوص زيادة مسجد الرسول والصلاة في الروضة الشريفة.

جدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية، بدأت موسم العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة، مطلع شهر محرم الجاري لعام 1444هـ، الموافق 30/7/2022م.