"طاقة النواب": زيارة السيسى لقطر تهدف إلى وحدة الصف العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الى قطر جاءت في توقيت مهم يتطلب وحدة الصف في مواجهة الأزمة العالمية وفي إطار تحركات وجهود الرئيس من وحدة الصف العربي وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتاكيد تميز العلاقات المصرية بدول الخليج.

وقال عوض الله، في تصريحات صحفية، ان الزيارة تأتي في توقيت مهم قبل انعقاد القمة العربية بالجزائر ومع تطور الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وتابع "عوض الله"، أن سياسة مصر الخارجية تقوم على التوازن وتأتي في إطار ممارسة دور الدولة الكبرى بالإقليم لدورها الريادي وتعزيز التعاون العربي العربي في كافة المجالات ومواجهة التحديات.

وأشار رئيس طاقة النواب، إلى أن زيارة الرئيس، جاءت تلبية لدعوة من أمير قطر مع انتهاج علاقات جديدة تقوم على الاحترام المتبادل وتأكيد الثوابت المصرية بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

وأضاف "عوض الله"، أن الزيارة تأتي تتويجًا للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين وفي اطار تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة الخليجية وفي قلبها قطر علاقات تاريخية.

وشدد البرلماني، على أن الثوابت المصرية والرؤية الثاقبة للرئيس السيسي، وتمسكه بالثوابت المصرية أثبت أن مصر حريصة على علاقات متوازنة تقوم على الاحترام ووحدة الصف خاصة في ظل الظروف التي تتطلب وحدة الصف العربي.

واوضح "عوض الله"، أن هناك مجالات عديدة للتعاون أبرزها المجال الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والخبرات المتبادلة والتعاون في مشروعات الكاقة والغاز في ظل الظروف العالمية وتقلب أسعار الطاقة عالميا.

وتابع حسام عوض الله، أن زيارة الرئيس إلى قطر بعد انقطاع كبير كشفت عودة العلاقات القوية بين البلدين وإنها مرشحة أن تكون علاقات متميزة خاصة في المجالات الاقتصادية.