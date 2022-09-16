شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لوزير الرى اليوم فى مشروعات الوزارة بمحافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم مشروعات الموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة وذلك فى اطار جولاته التفقدية لمشروعات الوزارة بالمحافظات.

وقالت مصادر بوزارة الرى أنه من المقرر أن يتفقد سويلم المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا ومحطة معالجة المياه بالحمام والواقعة علي مصرف العموم بمنطقة جنوب الضبعة ، بقدرة رفع 9 متر .

يشار إلى أنه تم تنفيذ حوالي 40% من أعمال مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع والانتهاء من مسار القناة المفتوحة و مسار المواسير .

و يمتد المسار الناقل للمياه بطول 114 كيلومتر و هو عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم ، وتعد أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء 15 محطة رفع.

و يهدف المشروع لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة ، وأن هذا المشروع يُعد مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير كل قطرة مياه عدة مرات ، كما أن هذا المشروع يُعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.