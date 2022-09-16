شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية شيخ الأزهر مؤتمر للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المركز العالمي للابداع والإبتكار البيئي وريادة الاعمال، تحت رعاية فضيلة الأمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، و رئيس مجلس حكماء المسلمين، المؤتمر الدولي الثاني للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، تحت عنوان" الاسراع لوقف هدر وفقد الطعام من اجل مستقبل صافي الانبعاث الصفري" في إطار اهتمام الدولة المصرية بملف التغيرات المناخية والاستعداد لقمة المناخ ، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية خلال الفترة من 11 الی ۱۲ اکتوبر المقبل.

ويهدف لمؤتمر لنقل وتوطين احدث تكنولوجيا عالمية في مجال الحد من فقد وهدر الطعام، من خلال رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات التي تهدف لتحسين الوضع البيئي وابتكار حلول صديقة للبيئة، وتحقيق الهدف الثانى عشر من اهداف التنمية المستدامة لاستيراتيجية مصر 2030 ، لتخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية الى النصف في مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد، باعتبار أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة سببا رئيسيا لتغير المناخ وتدهور الأراضي ونضوب الموارد ، كما يأتي الاستهلاك والإنتاج المستدامان ضمن الاستجابات الرئيسية لتلك التحديات، إضافة الى انه تم الاعتراف بتحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين كجزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ ، وتم تحديدها كهدف مستقل من أهداف التنمية المستدامة وكمكون مركزي للعديد من الأهداف الـ 17 والغايات الـ 169 المتفق عليها في جدول الأعمال

يأتي المؤتمر كمنصة تجمع أهم الخبراء في مصر وإنجلترا وسويسرا وألمانيا وهولند وأمريكا وبلجيكا وإيطاليا والدنمارك وأستراليا وإسبانيا ونيوزيلندا وكندا والبرازيل للخروج بتصور للحد من هدر وفقد الطعام.