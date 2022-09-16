شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طرح استمارة اشتراكات الطلبة بمحطات المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مترو الأنفاق اليوم، الجمعة، طرح استمارة الاشتراكات للطلبة، بجميع مكاتب صرف التذاكر بجميع محطات الخطوط الثلاثة وعلى مدار ساعات التشغيل، بجانب شرائها أيضا من داخل مكاتب الاشتراكات.

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة المترو بالخط الأول والثانى أنه تيسيرا وتسهيلا على الطلبة والطالبات سيتم مد العمل على استخراج اشتراكات الطلبة من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 ولمدة شهر طوال أيام الأسبوع بما فى ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، وسيتم التشغيل يوم الجمعة فقط من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا حتى الانتهاء من استخراج جميع الإشتراكات بالكامل .

وأضافت الشركة أنه تم تخصيص مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة للعمل على تجديد اشتراكات الطلبة لعدم حدوث زحام أمام مكاتب الاشتراكات، حيث تم تخصيص مكاتب محطات الخط الأول (حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء ١ - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة)، وتم تخصيص مكاتب محطات الخط الثاني (كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء ٢ - العتبة ٢ - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب)، وتم تخصيص مكاتب محطات الخط الثالث (العتبة ٣ - العباسية - هليوبوليس - عدلي منصور)، مع تخصيص مكتب اشتراكات محطة أحمد عرابي بالخط الأول لأبناء العاملين فقط.