شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 16/9/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:12 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 20: 3
موعد صلاة المغرب 6:01 م
موعد صلاة العشاء 7:19
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:15 ص
موعد صلاة الظهر 11:55
موعد صلاة العصر 3:25
موعد صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:25 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:07
موعد صلاة الظهر 11:46 م
موعد صلاة العصر 3:16 م
موعد صلاة المغرب 5:58 م
موعد صلاة العشاء 7:15 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:02
وقت صلاة الظهر 11:38
موعد صلاة العصر 3:07 م
وقت صلاة المغرب 5:49 م
وقت صلاة العشاء 7:04 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:11 ص
موعد صلاة الظهر 11:44 ص
موعد صلاة العصر 12: 3
موعد صلاة المغرب 5:55 م
موعد صلاة العشاء 7:08