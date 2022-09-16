طقس الجمعة.. أجواء معتدلة والقاهرة تسجل 31 درجة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه يسود غدا طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أنه يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة وجود نشاط للرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وعن درجات الحرارة تسجل القاهرة 31 درجة، والعاصمة الإدارية 32 درجة، والإسكندرية 29 درجة.

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