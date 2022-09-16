محور 26 يوليو.. أحدث صور إزالات الدائري والبراجيل وحجم أعمال المشروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تواصل الحكومة، تنفيذ مشروع إنشاء محور 26 يوليو الجديد وربطه بالطريق الدائري في منطقتي البراجيل وعزبة مطار إمبابة بمحافظة الجيزة، تنفيذا لتوجيهات الحكومة بتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.

وتسارع الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة، للانتهاء من أعمال الإزالات الجارية في منطقة البراجيل وتعويض الأهالي القاطنين هناك، وذلك بعد الانتهاء من إزالات عزبة مطار إمبابة بالكامل.

وكانت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة، بدأت يوم 16 يوليو الماضي، في أول أعمال إزالات العقارات المتعارضة مع مسار محور 26 يوليو الجديد بمنطقة البراجيل بجوار كوبري البراجيل وبالتحديد في (عزبة خيزة).

وبدأت أعمال الهدم، بإزالة البيوت من ناحية المطار، بعد صرف كل التعويضات اللازمة والمقررة للمواطنين القاطنين في هذه العقارات.

وقال مصدر بمحافظة الجيزة، لمصراوي، إن عدد العقارات المقرر إزالتها في منطقة البراجيل يبلغ نحو 119 عقارًا من الجانبين، على أن يكون عرض المحور 62 مترا، بدءًا من الدائري وحتى كوبري البراجيل -(محطة بشتيل المحطة).

ورصدت عدسة "الخليج 365" أحدث الصور لأعمال مشروع محور 26 يوليو الجديد في منطقة البراجيل وظهور الأعمدة الخرسانية للمحور، بالإضافة إلى حجم الإزالات الجارية هناك.