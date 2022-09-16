"تحية للعريس".. إصابة شخص بخرطوش في حفل زفاف بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

على أنغام الدي جي، عمت الفرحة حفل زفاف بالجيزة. الكل تغمره سعادة وبهجة ارتسمت على وجوه الحضور حتى كرر اثنان عادة سيئة لطالما خرجت تحذيرات منها كاد الفعرس يتحول معها إلى مأتم.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، إشارة من أحد المستشفيات بوصول مصاب برش خرطوش في أثناء حضوره حفل زفاف.

تحريات المباحث بينت أن شخصين أطلقا أعيرة خرطوش بشكل عشوائي ابتهاجا بحفل زفاف، فأصابت إحداها الضحية، وتم نقله للمستشفى للعلاج.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وقررا "ماكنش قصدنا.. دي تحية للعريس".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.