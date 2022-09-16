شكرا لقرائتكم خبر عن "تكافل وكرامة": 25 مليار جنيه ميزانية دعم 5 ملايين أسرة مستفيدة من البرنامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ياسر عبد السلام، مدير العمليات ببرنامج تكافل وكرامة، إن إضافة مليون أسرة جديدة لبرنامج "تكافة وكرامة"، يمثل زيادة عدد المستفيدين للربع، حيث كان هناك 4 ملايين و100 ألف أسرة مستفيدة من البرنامج، وأصبح عدد الأسر المستفيدة 5 ملايين و100 ألف أسرة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة سي بي سي، مع الإعلامي جابر القرموطي، إلى زيادة الدعم من 19 مليار إلى 25 مليار جنيه، بزيادة 7 مليار جنيه مصري في ميزانية تكافل وكرامة خلال عام، مضيفًا أن من ضمن استراتيجيات وزارة التضامن الاجتماعي تقديم خدمات مميزة للمستفيدين بدلا من توجههم لاستلام البطاقات والأرقام السرية من الإدارات ومقرات الوحدات الاجتماعية.

وأكد مدير العمليات ببرنامج تكافل وكرامة بدء صرف الدعم عن شهر سبتمبر، للمستفيدين لحاملي بطاقات "ميزة"، والبطاقات الذكية.