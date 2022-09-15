شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: كل من لديه تصور جدى سيحضر اجتماعات لجان الحوار الوطنى ولا نستبعد أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، منسق عام مجلس أمناء الحوار الوطنى إن كل من لديه تصور جدى سيحضر اجتماعات لجان الحوار الوطنى ولا يوجد أحد مستبعد فالجميع سيحضر شرط أن يكون لديه روشتات للحل سواء مقترح تشريعى أو مقترح تنفيذى.

وأضاف منسق عام مجلس أمناء الحوار الوطنى ، خلال برنامج مصر جديدة ،المذاع على قناة أيه تى سى، أنه الحوار الوطنى يسعى للوصول إلى نتائج ترفع لرئيس الجمهورية وتكون مقترحات جدية .

وتابع منسق عام مجلس أمناء الحوار الوطنى ، أنه لن يتم التصويت في الحوار الوطنى على أفكار، موضحا أن الحوار يتم في جلسات علانية ويتم بشكل تفصيلى والأمر جدى سنستمع لمقترحات جادة ومسندة بأرقام وبراهين في كل لجنة من هذه اللجان.

وكشف منسق عام مجلس أمناء الحوار الوطنى أن الاجتماع المقبل سيحضره في بدايته سيتم دعوة المقررين العموم الثلاثة وهما الدكتور على الدين هلال مقرر المحور السياسى، والدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادى، والمهندس خالد عبد العزيز مقرر محور الاجتماعى ، وكذلك المقررين المساعدين.