شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر ببوجمبورا يبحث مع وزير خارجية بوروندي تعزيز أواصر العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير ياسر العطوي، سفير جمهورية مصر العربية في بوجمبورا، وزير الخارجية البوروندي "ألبرت شينجيرو" في إطار استمرار جهود تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مصر وبوروندي في مختلف المجالات.

هذا، واستعرض السفير المصري الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها الحكومة المصرية وكافة أجهزة الدولة لاستضافة النسخة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث أكد على الاهتمام الذي توليه مصر لنجاح المؤتمر بمختلف عوامل نجاحه، ليس فقط على الصعيد التنظيمى وإنما أيضاً فيما يخص الجوانب الموضوعية بهدف الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة، وأخذاً في الاعتبار الشواغل والمصالح للدول النامية وبما فيها كافة الدول الأفريقية.

ومن جانبه، عبر وزير الخارجية البوروندى عن تقديره الشخصى وتقدير بلاده للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر استعداداً لاستضافة هذا الحدث البالغ الأهمية، منوهاً إلى متابعتهم للجهود الفائقة التي تبذلها مصر لإنجاح النسخة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

كما أكد الوزير على حرص بوروندي على المشاركة الفاعلة في المؤتمر، مؤكداً على فخر الحكومة البوروندية بالاستضافة المصرية لهذا الحدث الكبير ومنوهاً إلى ثقتهم الكبيرة في القدرات والكفاءات المصرية المشهودة والقادرة على الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.

كما تناول اللقاء أيضاً استعراض خطوات دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أثنى وزير الخارجية البوروندي على المستوى الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية، ومعرباً عن تقدير بلاده للدعم المصري المقدم لمختلف القطاعات الخدمية والتنموية في بوروندى تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال لقاءه بالرئيس البوروندى في القاهرة العام الماضى.