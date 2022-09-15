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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تخرج دفعة جديدة من كلية كورنرستون للعلوم اللاهوتية والان مع تفاصيل الخبر
وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة إلى جميع الخريجين الجدد، متمنيًا للجميع كل التوفيق في خدمة الكنيسة والمجتمع المصري، وقال رئيس الإنجيلية: "التعليم اللاهوتي هو مستقبل الكنيسة، ونحتاج إلى تعليم لاهوتي قادر على تحرير العقول من القيود، والتحليل والتشخيص العميق، القادر على تمكين الشباب والقادة من الخدمة الحقيقية للكنيسة والمجتمع المؤسسة على كلمة الله".
يذكر أن كلية كورنر ستون تسعى لإعداد وتدريب القيادات الكنسية، وتأهيلهم لفهم وتوصيل رسالة الإنجيل، من خلال تزويدهم بمهارات الخدمة والقيادة المسيحية، ولتخريج دفعات من الرعاة المؤهلين للعمل بالكنيسة المحلية، وإعداد قادة مؤهلين ومدربين لمجالات الخدمة المختلفة.
جانب من احتفالية تخرج دفعة جديدة من كلية كورنرستون للعلوم اللاهوتية
جانب من احتفالية تخرج دفعة جديدة من كلية كورنرستون للعلوم اللاهوتية
جانب من احتفالية تخرج دفعة جديدة من كلية كورنرستون للعلوم اللاهوتية
جانب من احتفالية تخرج دفعة جديدة من كلية كورنرستون للعلوم اللاهوتية