توجيهات عاجلة من وزير القوى العامة بشأن تعويضات حرب الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة ، أول اجتماع مع اللجنة العليا لتعويضات حرب الخليج، بعد قراره بتشكيلها، برئاسة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

وبحسب بيان اليوم، ناقش الاجتماع الدراسة التي تمت من قبل" اللجنة "لـ17 حالة تقدمت بأوراقها للحصول على التعويضات، حيث تم الموافقة على الصرف لـ8 حالات، وتم ارجاء الصرف لـ8 آخرين لإستيفاء الأوراق المطلوبة، وحالة واحدة تم رفضها نظرا لسابقة الصرف.

ووجه الوزير اللجنة بسرعة انهاء الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات للمستحقين، لإيصال الحقوق لأصحابها.