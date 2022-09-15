شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الكويتى لدى القاهرة يدعو للتعامل مباشرة مع موظفي السفارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير غانم صقر الغانم حرص السفارة على متابعة التحقيقات الجارية على اثر القاء القبض على مواطن أمام مقر السفارة بعد اتهامه بالنصب على راغبي السفر للبلاد.

وأوضح الغانم أن السلطات المختصة تمكنت من توقيف المتهم اثر تقاضيه مبالغ مالية بدعوة تسهيل انهاء إجراءات التصديق على اذونات العمل وتم اقتياده إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

ودعا الغانم الى التعامل مباشرة مع موظفي السفارة وعدم الاستجابة لأية محاولات تستهدف الحصول على أموالهم بشكل غير مشروع ،وضرورة الابلاغ عن تلك الظاهرة للسلطات المختصة.