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مصر وخطوة جديدة نحو تعزيز الأمن والاستثمار.. غدا فى الخليج 365

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " مصر وخطوة جديدة نحو تعزيز الأمن والاستثمار.. انضمام القاهرة لمنظمة "شنغهاى للتعاون" كشريك حوار يعكس دلالات الجهود الخارجية فى بناء جسور من المشاركة.. رئيس أوزبكستان: القمة تهدف لعالم مترابط قائم على الحوار والتعاون

اقرأ فى العدد أيضا.. 8 محاور تضمن الأمن الغذائى بخطة الدولة "2022 – 2023"مصر فى طريق الطاقة المتجددة.. مدير المحطة النووية الأكبر بالعالم: الضبعة ستكون أول محطة مماثلة لـ"لينينجراد" الروسية

"فالديمير بيريجودا": تتمتع بأنظمة أمان فريدة.. و55% من احتياجات الروسيني فى سانت بيترسبيرج ولينينجراد من الكهرباء تعتمد على الطاقة النووي

وزير التعليم: تطبيق اليوم الرياضى فى 25% من المدارس كمرحلة أولى

رئيس الوزراء: تنمية الساحل الشمالى تسهم فى استيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص مختلفة للاستثمار

"المالية": تحويل مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وسك العملات والتصدير للخارج.. توطين الصناعات المعدنية بأحدث الخبرات العاملية.. دار سك مصرية بريطانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 2 مليار جنيه

انطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسي "كليوباترا – 2022"

"مدبولى" يؤكد أهمية تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وزيرة التعاون الدولى: برنامج "نوفى" يعزز حشد التمويلات وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى دعم جهود التحول الأخضر


 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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