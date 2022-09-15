شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات الفنية .. تعرف على قائمة الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الخميس، أعمال مرحلة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية، للالتحاق بالكليات الجامعية، و تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس المقبل 22 سبتمبر الجارى.
ينشر الخليج 365 قائمة أبرز الكليات التى تقبل طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات وهى:
التجارة
التربية
الزراعة
كليات التعليم الفنى
الزراعة
السياحة والفنادق
الخدمة الاجتماعية
الهندسة
الفنون التطبيقية
الفنون الجميلة
الآثار
التمريض
والتكنولوجيا والتعليم
كليات الجامعات التكنولوجية التى تقبل 80% من طاقتها الاستيعابية من طلاب الدبلومات و20% من طلاب الثانوية العامة.
ومن الجدير بالذكر أن هناك عددا من الكليات التى تشترط اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك مثل كليات الفنون الجميلة وبعض الجامعات التكنولوجية