شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 20 بحادث تدافع فى جواتيمالا تزامنا مع ذكرى الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أصيب حوالي عشرين آخرين، في حادث تدافع وقع في جواتيمالا، اليوم الخميس، بالتزامن مع احتفال البلاد باستقلالها، وذلك وفقا لما أعلنه رجال الإطفاء.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه فيما يبدو أن الضحايا لقوا مصرعهم، بينما كان العديد من الأشخاص يحتشدون في محاولة لدخول حفل موسيقي في الهواء الطلق.



بدوره، قال المسئول البارز في مدينة "كويتزالتنانجو" أميلكار ريفاس إن منظمي الحدث كان لديهم تصريح بإقامته ولكنهم لم يتمكنوا من السيطرة على الأمن والحشود.



وتقع مدينة "كويتزالتينانجو" - ثاني أكبر مدينة في جواتيمالا - على بعد حوالي 125 ميلا (200 كيلومتر) غرب العاصمة جواتيمالا سيتي.



يشار إلى أن جواتيمالا تحتفل اليوم الخميس بمرور 201 عام على استقلالها عن إسبانيا