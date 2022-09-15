إنفوجراف.. تخفيض تذاكر القطار الكهربائى 40% والاشتراكات 50%

القاهرة - سامية سيد - يخفض القطار الكهربائى الخفيف LRT، السبت القادم، أسعار التذاكر بنسب من 30 لـ40%، بالإضافة إلى تخفيض الاشتراكات 50% لكافة مستخدمى القطار الكهربائى الخفيف LRT "عدلى منصور/ العاصمة الإدارية"، وفى النقاط التالية قيمة التذاكر بعد تخفيضها.



تخفيض تذاكر القطار الكهربائى

- إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكافة مستخدمى القطار الكهربائى الخفيف LRT (عدلى منصور / العاصمة الإدارية)

- تخفيض قيمة التذاكر بنسبة تتراوح من 30-40%، وذلك لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

أسعار التذاكر بعد التخفيض

حتى 3 محطات بـ 10 جنيهات بدلا من 15 جنيها

حتى 5 محطات بـ15 بدلا من 20 جنيها

حتى 7 محطات بـ15 بدلا من 25 جنيها

أكثر من 7 محطات بـ20 جنيها بدلا من 35 جنيها.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم، وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم، وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.