شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يفتتح أعمال تطوير المستشفى العسكرى العام للعائلات بغمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أعمال رفع كفاءة وتطوير المستشفى العسكرى العام للعائلات بغمرة، بعد تطويرها، وفقاً لأحدث النظم الطبية العالمية، وذلك برفقة الفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ.ح أحمد الصيفى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى الدعم الكامل والتوجيهات المستمرة للقيادة العامه للقوات المسلحة، والتى كان لها أكبر الأثر فى تحويل رفع الكفاءة والتطوير والتحديث إلى واقع ملموس بمستشفيات القوات المسلحة، امتد إلى جميع الجوانب الطبية والإدارية للمستشفيات، مشيراً إلى مدى الجاهزية والإستعداد العالى لكافة إدارات هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها.

وقدم اللواء طبيب هشام الششتاوى مدير إدارة الخدمات الطبية عرضاً تناول شرحاً تفصيليلاً للمستشفى وكافة الجوانب الإنشائية والطبية المتطورة بها والتى روعى فيها إتباع أحدث النظم الطبية ، وذلك بعد أن تم رفع كفائتها الطبية والإدارية وتزويدها بأحدث الأجهزة والمنظومات الطبية.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة فيلماً تسجيلياً من إعداد إدارة الشئون المعنوية تناول أعمال رفع الكفاءة والتطوير للمستشفى وما تقدمه من خدمة طبية مميزة للقطاعى العسكرى والمدنى.

وقام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية للمستشفى شملت أقسام الإستقبال والطوارئ ورعاية الطوارئ وقسم الغسيل الكلوى وغرف إقامة المرضى ووحدة مناظير الجهاز الهضمى وقسم القلب والقسطرة ووحدة الرعاية المركزية وجناح العمليات .

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات لتقديم خدمات طبية متميزة , مشيداً بالطفرة الكبيرة التى شهدتها منظومة التأمين الطبى من تحديث وتطوير لتلبية المتطلبات والإحتياجات الطبية اللازمة لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام المكلفة بها.

حضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة .