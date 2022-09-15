شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق فى مصنع كتان بزفتى والحماية المدنية تحاول إخماده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل داخل أحد مصانع الكتان بالقرية، وارتفعت ألسنة اللهب بالقرية والتهمت كميات كبيرة من الكتان الموجود بالمصنع، وهرعت سيارات الإطفاء بمركز زفتى برئاسة المقدم مدحت عبد الجواد رئيس قسم الحماية المدنية بزفتى للتعامل مع النيران والسيطرة عليها.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز زفتى، بورود بلاغ لشرطة النجدة باندلاع حريق هائل فى مصنع كتان بقرية شبرا ملس.

وهرعت 6 سيارات إطفاء لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق داخل المصنع وامتدت النيران للكتان الموجود خارجه، وأتت على كمية كبيرة من الكتان، ويحاول رجال الإطفال السيطرة على النيران وإبعاد الكتان المشتعل عن باقي الكتان لإحكام السيطرة على الحريق وإخماده.