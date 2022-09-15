القوات الخاصة المصرية والعمانية تنفذان التدريب المشترك (قلعة الجبل)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نفذت القوات الخاصة المصرية والعمانية التدريب المشترك (قلعة الجبل) والذي أجريت فعالياته في المدة من 4 لـ 15 سبتمبر 2022 بولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان.

يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية.

واشتمل التدريب على عدد من الأنشطة والفعاليات التي تضمنت عقد مجموعة من المحاضرات النظرية في مختلف الموضوعات للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لكلا الجانبين والتدريب على تنفيذ دوريات استطلاع الكمائن والإغارة والتدريب على أعمال القتال في المناطق المبنية والجبلية.

كما تم تنفيذ عدد من الرمايات بمختلف الأسلحة ومن مختلف الأوضاع.

واُختتم التدريب بتنفيذ بيان عملي لاقتحام قرية حدودية من خلال القيام بتأمين المباني الحيوية وتطهيرها وإخلاء المصابين واستعادة السيطرة على المناطق داخل القرية.

ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في تنفيذ وإدارة العمليات المشتركة، كما يؤكد عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك والقدرة على التخطيط والتنفيذ للمهام مما يدعم علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

حضر المرحلة الختامية للتدريب مجموعة من قادة القوات المسلحة المصرية والعمانية.