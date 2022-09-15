حملة مكبرة على سوق الحمام والسيدة عائشة بالخليفة -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شن حي الخليفة برئاسة العميد طارق اليمني، رئيس الحي، وإشراف فيفي عبد الغني، سكرتير عام حي الخليفة، حملة مكبرة بمشاركة المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات والإشغالات ومعاونة شرطة المرافق وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وذلك بشارع القادرية ومنطقة سوق الحمام وبنطاق منطقة السيدة عائشة والحلمية.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من الثلاجات وعربات اليد لباعة جائلين وعدد من الكراسي والشيش التي يتم تقديمها بعدد من الكافيهات وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي.

وشددت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على التواجد الميداني المستمر لفرق عمل المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات وفرق الإشغالات أولا بأول حفاظا لرصد المخالفات وإزالة كافة الإشغالات على مدار اليوم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط وإزالة المخالفة في مهدها.​​