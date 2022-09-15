أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 191 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيقا الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 191 ألفا و793 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 46 ألفا و550 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و7051 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 مخالفات موقف عشوائي و22 مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.