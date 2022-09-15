شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى يعلن إخلاء سبيل 46 من المحبوسين احتياطيا.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى عن إخلاء سبيل عدد 46 محبوسا احتياطيا من بينهم هيثم محمدين.

وكانت لجنة العفو الرئاسى أعلنت الأسبوع الماضى خروج 33 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم، الأمر الذى لقى ترحيبا وإشادة واسعة من قبل الأحزاب السياسية الذين أكدوا أن تلك الخطوات تؤكد على الأجواء الإيجابية التى تقوم بها الدولة المصرية فى إطار الحوار الوطني.