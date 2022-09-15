هيئة الدواء تباشر تعديل مسودة الدستور الدوائى المصرى

وقالت هيئة الدواء، إنه تم خلال الاجتماع عرض 20 مسودة نهائية للمونوجرافات من مختلف المجموعات، وعرض قائمة بالفصول العامة التي تم إعدادها لإدراجها بالدستور الدوائي المصري وكذلك اّلية إصدار المونوجرافات والفصول العام، ومناقشة الترشيحات من مختلف التخصصات لأعضاء اللجان الفرعية والخبراء، ومناقشة مقترح توفير المواد القياسية للدستور الدوائي المصري، وتناول الاجتماع استعراض المستجدات فيما يخص الشروط والأحكام الخاصة بحقوق النقل والاقتباس من دستور الأدوية الأمريكي وملخص ما تم في التدريب المقدم من قبلهم.

حضر الاجتماع كل من المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية، والدكتور مدحت أحمد عبد الحميد الغباشي؛ ممثلا عن هيئة الدواء المصرية، الدكتور مصيلحي رجب؛ والدكتور محمد زكريا جاد؛ عضوا مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، واللواء صيدلي طارق محمد عبد الرحمن؛ ممثل عن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور ماهر محمد الدمياطي؛ ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الناصر بدوي سنجاب؛ ممثلا عن وزارة الصحة والسكان، والدكتورة غادة أحمد عبد الباري؛ عميد كلية صيدلة جامعة القاهرة ممثلا عن كليات الصيدلة، والدكتورة أماني أسامة كامل؛ عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس ممثلا عن كليات الصيدلة.