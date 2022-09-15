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وزير القوى العاملة يتابع ملف "تعويضات حرب الخليج" ويوجه بسرعة صرف المستحقات

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القاهرة - سامية سيد - عقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،اليوم الخميس ،بديوان عام الوزارة ، أول اجتماع مع اللجنة العليا لتعويضات حرب الخليج، بعد قراره بتشكيلها ، برئاسة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

ناقش الاجتماع الدراسة التي تمت من قبل" اللجنة "لـ17 حالة تقدمت بأوراقها للحصول على التعويضات ، حيث تم الموافقة على الصرف لـ8 حالات ، وتم ارجاء الصرف لـ8 أخرين لإستيفاء الأوراق المطلوبة، وحالة واحدة تم رفضها نظرا لسابقة الصرف .

ووجه الوزير اللجنة بسرعة انهاء الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات للمستحقين ، لإيصال الحقوق لأصحابها.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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