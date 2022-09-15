انطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى (كليوباترا - 2022)

ووصلت إلى ميناء طولون بفرنسا الفرقاطة طراز جوويند سجم (المعز) وعدد من عناصر القوات الخاصة البحرية للمشاركة فى فاعليات التدريب ، ويعد تدريب (كليوباترا) من أقوى وأكبر التدريبات البحرية المشتركة التى تنفذها مصر وفرنسا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012