شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يبحث سبل التعاون لتوفير المثائل الحيوية لأدوية علاج الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا، اليوم الخميس، مع أحد ممثلى الشركات بمقر ديوان عام وزارة الصحة، لبحث سبل التعاون في توفير المثائل الحيوية للأدوية، للتوسع في علاج عدد أكبر من المرضى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى ان الوزير ناقش خلال الاجتماع سبل التعاون في توفير الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الأورام، ضمن بروتوكولات العلاج المعتمدة، بما يستهدف التوسع في تلبية احتياجات المرضى بأقل تكلفة.

ولفت "عبدالغفار"، إلى أن الاجتماع تطرق إلي مناقشة سبل التعاون في دعم المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، من خلال توفير الأدوية الخاصة بعلاج الأطفال المصابين بنقص هرمونات النمو، بما يعزز استراتيجية الوزارة لتحسين الخصائص الصحية للأطفال، في إطار الاهتمام بصحة الطفل للوقاية من الأمراض الأكثر انتشاراً، بهدف خلق جيل صحي.

وأوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول النقاش حول تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، وبما يضمن تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، ومواكبة متطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.