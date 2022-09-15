شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: وصول 3 جرارات PRL جديدة ميناء الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
وتم وصول أول قطار من هذه القطارات ويتم تشغيله تجريبياً حاليا كما انه من المخطط وصول باقي القطارات قبل نهاية العام الحالي و تعد قطارات تالجو نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث ستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة ويمتاز بسرعة تشغيل عالية تصل الي 160 كم / ساعة ووجود انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية وكراسي مخصصة لذوي الهمم بالاضافة الى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية وكذا نظام WIFI ونظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.
جدير بالذكر أن شركة تالجو الاسبانية تعد من الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في تصنيع القطارات طبقا لأحدث تكنولوجيا القطارات محققة نجاحا كبيرا في استمرارية التشغيل حتي وقتنا الحاضر .