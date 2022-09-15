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تعرف على مسار القطار الكهربائى الخفيف LRT بعد تخفيض التذكرة

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القاهرة - سامية سيد - خفضت وزارة النقل تذاكر القطار الكهربائى الخفيف LRT وذلك حتى افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وضمن استعدادات استقبال المدارس، بقيمة 40%، وفى النقاط التالية نعرض مسار القطار الكهربائى الخفيف من السلام للعاصمة الإدارية الجديدة.

 

- القطار له اتجاهين أحدهما للعاصمة الإدارية الجديدة والأخر لمدينة العاشر من رمضان ويتفرع عند مدينة بدر. 

 

- محطات القطار التى تم تشغيلها من عدلى منصور حتى العاصمة الإدارية هي "محطة عدلى منصور – محطة العبور- المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة- بدر – الروبيكى- حدائق العاصمة- مطار العاصمة- مدينة الفنون والثقافة"

 

- محطات القطار من مدينة بدر حتى مدينة العاشر هي" بدر – المنطقة الصناعية – مدينة المعرفة" .

 

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT  يبلغ طوله 105 كم  وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022  بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20  كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم  وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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