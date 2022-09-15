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أسعار تذاكر القطار الكهربائى الخفيف بعد التخفيض.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 الأسعار الجديدة لتذاكر القطار الكهربائى الخفيف LRT، وذلك بعد تخفيضها بنسب من 30 لـ40%، بالإضافة إلى تخفيض الاشتراكات 50% لكافة مستخدمى القطار الكهربائى الخفيف LRT  "عدلى منصور / العاصمة الإدارية".

 

أسعار التذاكر بعد التخفيض:

حتى 3 محطات بـ 10 جنيهات بدلا من 15 جنيها. 

حتى 5 محطات بـ15 جنيها بدلا من 20 جنيها.

حتى 7 محطات بـ15 جنيها بدلا من 25 جنيها. 

أكثر من 7 محطات بـ20 جنيها بدلا من 35 جنيها. 

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT  يبلغ طوله 105 كم  وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022  بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20  كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم  وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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