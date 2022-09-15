"صحة النواب" تطالب بإنشاء هيئة مستقلة للسياحة العلاجية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية القضايا التي استعرضها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع لمناقشة أطر التعاون بين مقدمي الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز السياحة العلاجية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتصبح مصر وجهة أساسية للسياحة العلاجية وفقًا لرؤية "مصر 2030".

وأشاد الوحش، في بيان، الخميس، بتأكيد وزير الصحة والسكان أن الدولة تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي للنهوض بمنظومة السياحة العلاجية خاصة وأن مصر تمتلك جميع المقومات والإمكانيات التي تضعها في مصاف الدول الرائدة بمجال السياحة العلاجية.

وقال الدكتور محمد الوحش إن مصر لم تكن منطقة جذب سياحي أثري وتاريخي فقط ولكنها كانت أيضا قبلة للباحثين عن الاستشفاء والعلاج بجوها الجاف ورمالها الساخنة وعيونها المعدنية، وبالرغم من ذلك لم تلق تلك النوعية من السياحة الاهتمام والترويج الكافي لها على المستوى العالمي.

وأكد أن السياحة العلاجية تحولت إلى صناعة حقيقية يمكن أن تدر دخلا يتخطى حواجز المليارات من الدولارات، مطالبا باستغلال مقومات السياحة الاستشفائية والسياحة العلاجية خاصة وأن مصر تمتلك كوادر طبية مؤهلة ومراكز طبية حكومية وخاصة على مستوى عالمي.

وأشار الدكتور محمد الوحش إلى أنه على الرغم من توافر جميع مقومات نجاح تلك الصناعة فإن مصر لم تحتل مكانتها المستحقة على خريطة السياحة العلاجية على مستوى العالم بسبب عدم الترويج الكافي لها، وعدم وجود كيان مستقل لتذليل العقبات التي تواجهها فالاستثمارات التي تنتظر مصر في هذا المجال تقدر بمليارات الدولارات سنويا، مطالبا بإنشاء هيئة مستقلة للسياحة الاستشفائية والعلاجية بمصر تكون تابعة مباشرة لمجلس الوزراء وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها الوزراء المختصين وعدد من الخبراء ومستثمري القطاع الطبي الخاص.

وكشف الدكتور محمد الوحش أن مصر تفقد استثمارات تقدر بـ 27 مليار دولار تنفقها دول عربية على السياحة العلاجية خارج الوطن العربي بالإضافة لعدم استغلال موقع مصر الجغرافي في جذب السياح من مختلف دول العالم خاصة من أوروبا وأفريقيا من الباحثين عن العلاج.

وأشار إلى أهمية وجود هيئة مستقلة لمواجهة معوقات السياحة العلاجية لتحقق العائد المطلوب منها مع تكثيف الحملات التسويقية للسياحة العلاجية بمصر لتسويق مصر كمركز طبي متقدم لاستقطاب العرب والأفارقة والأجانب بالتعاون مع قطاعات الخارجية والسياحة والطيران المدني إضافة إلى مضاعفة الاستثمارات الموجهة للسياحة العلاجية.