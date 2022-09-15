النقل: وصول 3 جرارات جديدة لتشغيل قطارات تالجو الفاخرة إلى ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة السكك الحديدية وصول 3 جرارات "PRL" جديدة لتشغيل قطارات تالجو الفاخرة ضمن العقد المبرم بين وزارة النقل وشركة تالجو الأسبانية لتوريد 7 قطارات مكيفة جديدة (6 قطارات - قطار هدية للشعب المصري) بإجمالي 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار.

وكانت الشركة الأسبانية قد وقعت بدروها عقدا مع الشركة الأمريكية "PRL" بشأن توريد الجرارات المخصصة لتشغيل قطارات تالجو حيث يتكون كل قطار من 15عربة (5 عربات درجة أولى - 8 عربات درجة ثانية - عربة بوفيه - عربة قوي)، ويتم تركيب جرار "PRL" الأمريكي على العربات.

وقد تم وصول أول قطار من هذه القطارات ويتم تشغيله تجريبيا حاليا، كما من المخطط وصول باقي القطارات قبل نهاية العام الحالي.

وتعد قطارات تالجو نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث ستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة ويمتاز بسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كم في الساعة، ووجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية، وكراسي مخصصة لذوي الهمم.

كما توجد شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى، وأخرى مركزية بعربات الدرجة الثانية، فضلا عن نظام WIFI ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

جدير بالذكر أن شركة تالجو الأسبانية تعد من الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في تصنيع القطارات طبقا لأحدث تكنولوجيا القطارات محققة نجاحا كبيرا في استمرارية التشغيل حتى وقتنا الحاضر.