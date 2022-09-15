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استمرار استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات  والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالى:
 

- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.

- البطاطس 7.75 جنيه.

- البصل الأبيض 2.75 جنيه.

‏‏‎- البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.

‏الكوسة بـ 12 جنيها.

- الجزر بـ 10.5جنيه

- الخيار بـ  10.5جنيه

- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.

- الباذنجان العروس 6.5 جنيه.

- الفلفل البلدى 7 جنيهات.

- الفلفل الألوان 18جنيها.

- الليمون بـ 10جنيهات.

- فاصوليا 15 جنيها.

- بامية 27 جنيها.

- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

‏- عنب أحمر 12.5 جنيه.

- البامية 25 جنيها

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