شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالى:
- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 7.75 جنيه.
- البصل الأبيض 2.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.
الكوسة بـ 12 جنيها.
- الجزر بـ 10.5جنيه
- الخيار بـ 10.5جنيه
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
- الباذنجان العروس 6.5 جنيه.
- الفلفل البلدى 7 جنيهات.
- الفلفل الألوان 18جنيها.
- الليمون بـ 10جنيهات.
- فاصوليا 15 جنيها.
- بامية 27 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
- عنب أحمر 12.5 جنيه.
- البامية 25 جنيها