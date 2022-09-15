شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران للصيانة تجدد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية فى اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA "إيازا" على مختلف مواقع الشركة بمطار القاهرة للعام السابع عشر على التوالي .

يأتى هذا التفتيش فى إطار المتابعة الدورية التي تجريها كبرى سلطات الطيران العالمية على الشركة للتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة وتجديد الاعتماد، بما يسهم في الحفاظ على قاعدة العملاء من خارج مصر للطيران وجذب المزيد منهم، كما أثمرالتفتيش عن إضافة طراز بوينج B737 MAX الجديد لقائمة إمكانيات الشركة للصيانةاليومية .

وشمل التفتيش التدقيق على هناجر صيانة الطائرات وعمرة الأجهزة وخدمات الصيانة اليومية للشركات الأجنبية والمخازن الفنية لقطع الغيار ومخازن العِدد والآلات وإجراء الاختبارات المتنوعة، كما تم اختبار بعض العاملين كل في تخصصه وذلك للتأكد من الإلمام بالنواحى الفنية والأعمال المنوط بهم تنفيذها والتأكد من وثائق الجودة المصاحبة لهذه الأعمال.

وقدم الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران التهنئة لجميع العاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لنجاحهم في اجتيازتفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.

وتوجه أبو العينين بالشكر والتقدير للعاملين، مشيدا بجهودهم الكبيرة التي تؤكد قدراتهم الفنية المتميزة وثقة الجهات التشريعية فيجودة أدائهم، كما أشار إلى أن مصر للطيران تعتمد على طاقات أبنائها في تنفيذ خططها الطموحة.

ومن جانبه، أكد المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن نتائج التفتيش أثبتت أن ما حققته الشركة من نجاحات تم بناؤه على أسس وقواعد ثابتة وتم تحقيقه بعزم وجهد العاملين المخلصين، حيث كان أداء العاملين محل تقدير مفتشي الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA الذين أشادوا بإمكانيات الشركة ومدى التزام العاملين بها وإدراكهم مدى حساسية وأهمية عنصري السلامة والجودة أثناء تنفيذ الأعمال.

وأَضاف أن تجديد الاعتمادات الدولية وإضافة طراز B737 MAX يفتح المجال لشركة مصر للطيران للصيانة لتوسعة قاعدة العملاء من خلال توفير المزيد من خدمات صيانة الطائرات المعتمدة ما يعني النجاح في المنافسة بقوة في هذا المجال الدقيق الذي يتطلب مستوى فني متميز يرضي العملاء ويحقق أعلى درجات السلامة والجودة طبقا للتشريعات الدولية.

وأوضح زكريا أن التفتيش يهدف إلى التأكد من جودة الخدمات الفنية التي تقدمها الشركة لعملائها بما يتطابق مع التعليمات الفنية الصادرة عن الشركات المصنعة للطائرات والمحركات وقطع غيار الطائرات والوقوف على مدى تطابق الإجراءات المتبعة مع التشريعات الملزمة، وكذلك كفاءة الأطقم الفنية من حيث تطبيق المهام المطلوبة وتطبيق القواعد المنظمة والتشريعات الصادرة عن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران والالتزام بها.